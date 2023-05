Video: Bad Bunny y Kendall Jenner volvieron a ser vistos juntos

Esto debido a que, aunque ella parece pedir con un gesto que le dé la mano, él no lo hace, lo que provocó el rechazo de varios internautas: “Quiero darle un: no me gusta” y “Ella pidiéndole la mano y el no se la dio en ninguna foto”, escribieron algunos. Otro internauta comentó: “A mí me parece que él sigue con Gabi. Esto puede ser publicidad, algún proyecto o simplemente son panas y ya”. Lea: ¡Pillados! El beso de Bad Bunny y Kendall Jenner que confirma su relación