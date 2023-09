Video: Britney Spears protagoniza baile con cuchillos al estilo Shakira

El más reciente ha sido comparado por muchos como el baile que realizó Shakira en la presentación que realizó en los MTV Video Music Awards 2023, donde se vio a la barranquillera realizar sus tradicionales movimientos de cadera. No obstante, en esta ocasión Britney sostenía unos cuchillos. Lea aquí: Will Smith: ¿qué ha pasado en la vida del actor después de la polémica?

Britney Spears una vez más es el centro de la atención por su particular y diversa personalidad, sin embargo, en esta ocasión no solo ha generado la reacción y cientos de comentarios en las redes sociales, sino también la preocupación de sus seguidores, que al ver el más reciente video publicado por la reconocida cantante, prendieron las alarmas ante las posibilidades de que la mujer se haga daño.

Además, la intérprete de ‘Toxic’ escribió en la misma publicación que: “¡Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos! ¡No te preocupes que no son cuchillos de verdad! Halloween es pronto”, no obstante, la estadounidense se vio obligada a desactivar los comentarios del post realizado en Instagram.

Según mencionan varios medios internacionales, el gusto que tiene Britney Spears por los cuchillos es algo que siempre ha estado presente en ella, debido a que ha manifestado en varias oportunidades sentir pasión por este tipo de objetos que pueden ser catalogados como armas.