Video: ¿Christian Nodal está celoso del trato de sus papás con su hermana?

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un pinche celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, le dijo Nodal a su amigo.

Además, el cantante señaló que a los jóvenes de ahora “les regalan todo”, haciendo referencia a su hermana Amely y sosteniendo que la tienen más fácil.

Christian reprocha la falta de atención de sus padres

El cantante no solo se quejó de la facilidad con la que su hermana consigue las cosas que tiene a cuestas de sus padres, sino que también señaló que aún ahora que ya no depende de ellos, asegura que sus progenitores no le hacen el mínimo detalle. Le puede interesar: Tras 5 meses, Belinda habló sobre su ruptura con Nodal: “Escogí mal”

“Hasta el día de hoy, güey, a mí no me regalan nada. [...] Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso, solo un pinche detalle de: ‘Mijo, te quiero’; simbólico”, agregó.

Lo cierto es que con estas declaraciones, muchos cibernautas consideran que el cantante no tiene una buena relación con sus padres, mientras otros dicen que siente celos de no haber tenido el mismo apoyo y atención que su hermana.