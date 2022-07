Video: critican a Maluma por no saber bailar reguetón

En el video, el paisa aparece haciendo sus ‘pasos prohibidos’, mostrando el abdomen y en pantaloneta, sin embargo, a algunos de sus fans no les gustó mucho el baile y le criticaron sus movimientos.

El artista en la descripción escribió “Siempre flow Maluma”, pero, según los internautas, no tiene muchos dotes de bailarín y se le da mejor cantar. Le puede interesar: Maluma sobre la victoria de Petro: “Al que no trabaja, no le llega nada”

“Se mueve más una oreja”, “no te llamas”, “se mueve más un ojo de vidrio”, fueron algunos de los comentarios. A pesar eso no faltaron los que defendieron al intérprete de ‘sobrio’ y lo halagaron “a mí que me baile como quiera”, “Que hombre por Dios”, “Ay que chulo”.