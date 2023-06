Video: ¿Daniel Arenas sí terminó con Daniela Álvarez? Un gesto lo delató

“Lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela no está con Daniel”; “Daniel arenas no levanto la mano, o sea, ya no está con Daniela Álvarez después del beso con a Damaris”; “Daniel ya no tiene pareja”, expresaban algunos internautas. Lea: Frase de ‘Te felicito’ sería clave de amorío entre Shakira y Lewis Hamilton

Muchos rumoran que la mala situación entre la pareja obedece quizá, por los compromisos laborales de Daniel Arenas en Estados Unidos, lo que los ha tenido tan distanciados.