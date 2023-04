Video: el riesgoso truco de belleza que compartió Jessica Cediel

“Ustedes que tanto me pedían el video desde que les conté que me corto las pestañas. Pues, bueno... aquí lo tienen. No le tengan miedo, despúntenlas con toda la buena energía”, escribió en la publicación que contenía el video del proceso.

Seguidamente añadió “Sí funciona, yo lo hago como una vez por año y si quieres, también puedes complementar con un suero para fortalecerlas. A mí este truco de despuntarlas sí me ha funcionado”, enfatizó. Luego, advirtió a sus seguidores que no deben cortarlas desde la raíz. (Le puede interesar: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ se casó con una particular vestimenta)