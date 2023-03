Video: ¿Es un “canalla”? Padre Linero se va contra Petro y usuarios de Twitter

Y aunque esta polémica ya lleva varios días, no fue hasta ayer, durante la emisión de ‘Mañanas Blu’ (Blu Radio), que el padre Alberto Linero se pronunció al respecto junto a otros periodistas.

La confesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre no haber criado a su hijo Nicolás Petro, ha causado un sinfín de reacciones, en su mayoría negativas, pues fue vista como una forma de lavarse las manos para que los señalamientos contra su hijo no lo salpicaran. Lea aquí: Video: “No lo crie”: Gustavo Petro sobre su hijo Nicolás en pleno escándalo

El religioso intervino cuando uno de los participantes sugirió que Gustavo Petro hizo aquel señalamiento para evadir su responsabilidad política, planteamiendo que fue tildado de “canalla” por el panelista Luis Ernesto Gómez, quien no lo concibe al tener en cuenta que el mismo presidente pidió que investigaran a su hijo, “con el dolor de padre que debe suponer eso”. Lea también: ¡Alberto Linero se casó! Te presentamos a la esposa del exsacerdote

Frente a ello, Linero dijo: “Luis Ernesto, ahora tampoco vamos a aplaudir una franqueza que termina mandando un muy mal mensaje a la sociedad colombiana, no lo voy a aceptar”.

Y añadió: “No vayan a decir que está muy bien que los padres sean ‘abandónicos’. (...) Estoy en desacuerdo. (...) Yo me pongo a pensar en Nicolás Petro ahora, yo no imagino que el viejo Linero (padre) hubiera dicho eso de mí, yo me hubiera sentido muy mal, a pesar de que la hubiera embarrado. En esos momentos es que se requiere estar cerca”.