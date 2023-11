Video: Esposa del famoso “Bola ocho” fue agredida por una mujer

Según lo relatado por la cantante e influencer, el incidente tuvo lugar hace ocho días, y solo en este momento ha optado por compartir la narración de lo sucedido.

"Yo voy caminando y se me acerca una persona y me dice que le regale una foto. Cuando se termina de tomar la foto conmigo, me dice gracias. Yo le digo, de nada. La persona se devuelve y me dice 'deme lo que tiene en el bolso' y yo le dije 'cómo así'. Yo me reí porque no entendía, yo pensé que era una broma. 'Entrégueme lo que tiene en el bolso' - le dijo la ladrona-, y yo le dije 'yo no llevo nada'", contó la influenciadora bastante afectada.

Después de oponer resistencia, la ladrona no vaciló en herirla con sus uñas en uno de sus brazos antes de emprender la huida.