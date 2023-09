Video: ¿Grosería? La reacción de Maluma con una fan que intentó besarlo

En el video se puede notar que ‘Papi Juancho’, como también se hace llamar el artista, le reclama por lo sucedido a la seguidora. A pesar de la emoción del momento, la mujer continúa enviando besos al artista mientras el equipo de seguridad lo saca del lugar.

No se tiene muy claro el lugar en que ocurrió el incidente, pero en las redes sociales son muchas las opiniones y están divididas ante la reacción del cantante y el comportamiento. Lea: Maluma llega con “Don Juan” y un homenaje a Messi

“Que pendejada con el fanatismo yo no ando de tras de ningún artista, y esta vas es queriendo besar terrible”, “Por qué se tiene que dejar besar si no sabe quién es”, “Ay pero la gente se pasa creen que por qué es artista tiene que aguantarse que lo cogan lo manosee y demas. Nooo hay derecho para los muchos que dicen que es agrandado pues si el Man ha trabajado por ser artista .”, “Hizo lo correcto, porque se tiene que dejar besar, igual debe tener su novia tambien y le debe respeto, no porque es famoso se tiene que dejar besar de todo el mundo y si tampoco le gusta esta en todo su derecho, es ser humano comun y corriente.”, estos son algo de los comentarios de los cibernautas.