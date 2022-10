Video: influencer JuanDa regresó a las redes y contó toda la verdad

Habló casi dos horas entre risas nerviosas. Se sinceró, respondió muchas preguntas. Conversó frente a la cámara como en los viejos tiempos. Lo primero que reveló fue que desde niño ha tenido pensamientos suicidas: “Me odiaba mucho, me cascaba mucho y me hacía daño en el cuerpo”.

Y el pasado abril atravesó una crisis que lo llevó a estar encerrado en su casa. “Llegué a una etapa en la que me sentía demasiado mal, no me bañaba, no podía salir a la calle, descuidé a mis amigos, me alejé de todo el mundo, la vida me parecía un asco, nada me hacía reír, lloraba todos los días. Yo me quería morir, yo soñaba con morirme y no era meme”, dijo.

También contó que en ese momento de su vida perdió hasta las ganas de volver a grabar videos para las redes sociales. El día 22 de ese mes, dijo, intentó quitarse la vida. Se hizo 38 heridas.