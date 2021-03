[Video] Karo G: “No quería ser una más del montón”

Su compatriota colombiano Camilo -”al que amo”- compuso y grabó con ella la canción “Contigo voy a muerte”. Con su “gran amigo” J Balvin y su ex Anuel AA presenta “Location”, y con Mariah Angeliq interpreta “El Maquinón”, que es una especie de continuación de “Bichota”; dos temas subidos de tono que aseguró le hablan a las mujeres “que son dueñas de su sexualidad y su poder”.

“Quería hacer música que me hiciera sobresalir”, dijo, y también música que le permitiera llevar a sus fanáticos “al viaje más importante de mi vida”.

Por eso, entró al estudio a buscar “algo diferente” y lo logró. “KG0516” es una producción de 16 canciones que no solo incluye pop urbano y el reguepop que ha revolucionado el mundo, sino reguetón tradicional con los “papás” del género, bossa nova, baladas y hasta un corrido de su autoría.

Karol G tenía un gran temor cuando comenzó a preparar su nuevo disco, “KG0516”, que salió este viernes al mercado. “En estos momentos hay muchos artistas urbanos y yo no quería ser una más de ese panorama. Una más del montón”, reconoció en una entrevista con Efe.

En el mismo tono está “Gato Malo” con Nathy Peluso. También tiene canciones con Juanka & Brray, Ozuna y con Yandar y Jostin.

Karol G aseguró que entre las 16 canciones de “KG0516” no hay una que no la mueva emocionalmente y que no represente “un reto importante”, aunque admitió que quizá el tema que más sorprenderá será “200 copas”.

Es ese el título de su primer corrido urbano, de su propia autoría, que grabó acompañada de la guitarra de Danny Félix, uno de los creadores del nuevo género de los corridos tumbados.