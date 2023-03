Video: Karol G, número 1 en Billboard 200 con su álbum ‘Mañana será bonito’

“’TQG’, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine de número uno en Estados Unidos también. (...) Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da”, dijo la intérprete de ‘Provenza’ con la voz entrecortada.

Y añadió: "Mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto. (...) Y además me siento muy especial por el amor que me regalan, porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial. (...) Les agradezco con todo mi corazón, porque ustedes hacen parte de este sueño y de todo lo bueno que me pasa".

Pero esto no es todo, el debut de ‘Mañana será bonito’ se convirtió en el mejor de una artista femenina de habla hispana en lo que va de esta década, con 37.5 millones de reproducciones.