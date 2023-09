Video: Marcela García comparte el momento en que nació su hija

El lunes 4 de septiembre, la exreina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García Caballero, compartió la llegada de su bebé con una tierna fotografía, revelando el nombre, ya que hasta el momento no lo había hecho público.

Marcela anunció su embarazo y todo el difícil proceso que atravesó en un episodio en su podcast ‘La Joya de la Corona’, que hace junto con su mamá, Mirella Caballero. Su bebé ha sido un “milagro” y una bendición para sus vidas, contó. Lea: Foto: Nació Fátima, la hija de Marcela García y Sergio Chams

En otro video hizo una dedicatoria a su hija, con un emotivo mensaje, que espera pueda leer o escuchar cuando sea grande. “Para nuestra hija”, fueron las palabras que escribió en la descripción del post.

“Desde el momento que supe que eras una niña, pensé en todas las cosas que te enseñaría, todas las cosas que me hubiese gustado aprender desde siempre, y no las que me tocaron aprender con los años ”, siguió. En el principio del video se ve a Marcela escribiendo una carta.