Video: pareja de Charly Marie lo encontró con otra mujer y lo enfrentó

Y continuó: “Aclaro: yo a Charly lo conozco desde hace mucho tiempo, no lo conozco de este día, incluso lo conozco desde antes que estuviera con Vanessa... él no me llevó a mi casa, él la llevó primero a ella, llegó la Policía y yo le pedí al vigilante que me pidiera un taxi. Cuando llegó el taxi, yo me vine para mi casa”, contó Marcelis.

Charly Marie sobre la polémica: “Soy humano, acepto mis errores”

El influencer no quiso dar mayores explicaciones sobre la sofocante situación que vivió con su pareja y su amiga. Por medio de una historia de Instagram, el creador de contenido de humor se pronunció diciendo que lamentaba si había decepcionado a sus seguidores pero que no diría "ni una sola palabra a respecto", y agregó: "Soy humano, acepto mis errores y asumo las consecuencias".

“Ese fogueo en las redes no lo aguanta todo el mundo. Yo no pienso hablar de ese tema ni de nada. Yo estoy aquí y donde he llegado es por mi contenido, no por chisme. Lamento si decepcioné a las personas, a algunos seguidores; soy humano, acepto mis errores y asumo las consecuencias, pero en serio no esperen una sola palabra de mi parte al respecto. Los que sé que me siguen y vienen por chismes los invito a que se disfruten lo que hago así como yo lo hago. Los quiero mucho y vamos pa’ lante de la mano de Dios. Dios los bendiga”, se lee en el mensaje de Charly en sus historias.