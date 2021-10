Video: Peter Manjarrés expuso a ladrón que se metió a su casa

El cantante compartió un video en Instagram en el que se ve a un hombre entrar a su casa en Valledupar, quien revisa todos los rincones, esperando encontrar objetos de valor, pero por fortuna no halló nada.

“Gracias a @serviplus me di cuenta que he sido víctima de robo en mi casa en Valledupar en el barrio Novalito”, escribió Peter Manjarrés.

Además, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores afirmando que el hombre no se llevó nada de valor, sin embargo, advirtió sobre las acciones que podría tomar en caso de que el caso se repitiera.

“Gracias a Dios no tenía nada de valor y no quise tener ninguna represalia contra el ladrón que entró a mi casa, la próxima vez no asumo la responsabilidad de lo que pueda suceder”, mencionó.