Video: ratón aparece en plena presentación de Manuel Turizo en Viña de Mar

El cantante colombiano Manuel Turizo tuvo un particular invitado durante su show en la primera noche del Festival Viña del Mar 2024. Y no, no se trata de otro artista, sino de un ratón, quien se llevó todo el protagonismo cuando apenas comenzaba a cantar.

El evento, que se estaba realizando en la Quinta de Vergara, en Viña del Mar, Chile, tuvo como invitado al cordobés, quien tan solo hacía unos minutos había dado inicio a su espectáculo. Cuando se encontraba interpretando su tema ‘La Nota’, de manera inesperada un roedor cae a la tarima. Lea aquí: Este es el escenario donde Manuel Turizo reafirmó su talento