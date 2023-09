Video: Rosalía reaparece tras su ruptura con Rauw Alejandro

“Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno”, dijo Juliana García. Pero estas disculpas no dejaron satisfecha a Valeria Duque, pues, según aseguró en entrevista con Eva Rey, “sí hubo una retractación, pero no me sirve porque no me parece que haya en las palabras de esta niña algo de contundencia (...). Ella se inventó lo que escribió y ella no lo dice así en la retractación”.

"Quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal, entonces a mí una retractación a medias, con las acusaciones tan graves que me hizo, no me sirve", agregó Duque en medio del programa 'Desnúdate con Eva'.

Ahora, el tiempo ha pasado y por supuesto, el escándalo ha bajado de intensidad, pero esto no significa que los seguidores sigan al pendiente de la vida de los protagonistas de este triángulo amoroso.

Una fanática se cruzó en las calles con Rosalía y no dudó ni un segundo para grabar un video en el que quedó el momento exacto en el que a la artista la vieron conduciendo una lujosa camioneta. Las imágenes muestran a la española con una actitud seria y concentrada mientras esperaba el cambio de semáforo. Al parecer ni se dio cuenta de que la estaban grabando.