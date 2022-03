Video: Yina Calderón critica el rostro de La Jesu y esta le responde

La influenciadora Yina Calderón vuelve a protagonizar una polémica entre creadores de contenido, esta vez contra la también influenciadora La Jesu. Yina publicó un video tomado del perfil de Instagram de La Jesu, en el que ella parece explicando que un hombre una vez le terminó, pero esto no fue en lo que se fijó Yina, sino en el voluptuoso tamaño de los labios y pómulos de La Jesu. En el clip que hizo Yina, muestra un fragmento del video de La Jesu y luego aparece ella (Yina) hablando sobre el rostro de la influenciadora, asegurando que no se le veía bonito y aconsejando a sus seguidores a estar muy al tanto con las inyecciones en el rostro.

“Mejor dicho, esto fue como una señal de Dios diciéndome ‘vea, vea parce, vea como quedó ella’ yo no sé si ella va a desinflamar, ojalá le desinflame... Tengamos cuidado bebés, que nos pueden inyectar biopolímeros y luego las jodidas somos nosotras. La Jesu se puso a subir ese video y me salvó a mí... Pilas que la cara así no se ve chévere y ustedes saben que es así, pilas que los biopolímeres no son una mentira, son una verdad”, se le escucha decir a Yina en el video mientras muestra su rostro envuelto en una faja para papadas.

Este video, como era de esperarse, no le cayó en gracia a La Jesu, pues ella siempre se ha caracterizado por su contenido sobre el amor propio y el autoestima que debe tener una mujer, así que le mandó un contundente mensaje a través de un video en su perfil de Instagram. Lea aquí: Yina Calderón le dijo “gorda” a Andrea Valdiri y así respondió ella “En la sociedad radica un problema llamado desinformación, porque cuando usted está informado no sale a hablar tanta incoherencia, a esto yo lo llamo por su nombre y es querer llamar la atención de la mala manera, porque todas las personas que se han sometido a un procedimiento de ácido hialurónico sabe perfectamente que el proceso desinflamatorio es de tres a cinco días. El ácido se acomoda dependiendo del cuerpo, de la persona, la hinchazón puede durar hasta cinco días”, explicó La Jesu acerca del procedimiento que se realizó en su rostro, además, añadió: “Es muy notorio que cuando esa persona (Yina) toca el tema y empieza a hablar del problema, está indirectamente vendiendo sus productos (la faja para papada) cosa que a mí me parece espectacular e impecable, porque a diferencia de esta persona (Yina) yo soy una empresaria que sabe perfectamente que entre nosotros no hay que pisarnos la manguera”, anotó. Luego agregó que “solo que ¿por qué para vender tu trabajo tienes que hablar mal del trabajo de otras personas? No sé, siento que ‘solitica’ te estás declarando una persona deficiente, que para brillar necesitas apagar a otros”, afirmó La Jesu.