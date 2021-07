¡Viva el amor! Juanda Caribe y Alejandra Salazar, juntos nuevamente

Evidentemente enamorados

El amor triunfó en esta historia de amor, que se inicia un nuevo capítulo aunque Alejandra y Juanda se habían dejado ver en Barranquilla e incluso Santa Marta pero solo hasta ahora ellos mismos lo confirmaron. En el en vivo, Juanda no ocultó su emoción de tener a la mujer presente y no dudó en cantarle varias canciones. “Para los que no saben ella es Aleja Salazar, Virreina Nacional de la Belleza, pero es la reina de mi vida y de mi corazón”, dijo mientras ella sonreía.

Los halagos del uno para el otro no pararon en el video, de hecho Alejandra aprovechó para pedirle a Juanda que le enseñara a bailar champeta. “Tú eres espectacular, lo sabes. Tienes que enseñarme a bailar champeta, esta vez en serio”, dijo la también modelo.

