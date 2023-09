¡Vivan los novios! La influencer Silvy Araújo se comprometió con su pareja

Silvy Araújo es una cartagenera apasionada por el baile y la vida saludable. Su viaje desde sus primeros pasos en el mundo de la influencia en redes sociales hasta convertirse en un referente del bienestar y la salud ha sido inspirador para muchos. La pandemia del COVID-19 cambió el rumbo de sus actividades, llevándola a la creación de una comunidad virtual llamada “No me rindo”, donde personas de todo el mundo se reunían para entrenar y mantener un estilo de vida activo. Lea aquí: “Mi plan es cambiarle el chip a la sociedad”: Silvy Araújo, influencer fit

"El chisme no da plata": Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

“La pandemia fue un momento muy duro para todos, donde tocó cambiar la forma de hacer las cosas, reinventarnos de cierta manera, y tuve la oportunidad de hacer live sin planear algo mayor, porque el encierro necesitaba una actividad, pero eso no quedó allí y así transcurrieron siete meses, que me llevaron a conectar con mi equipo que hoy se llama ‘No me rindo’, dando lugar a esta comunidad donde entrenan personas de todo el mundo”, dijo Silvy en su momento.

Además de su pasión por el fitness, Silvy Araújo es psicóloga y ha estudiado teatro. Sin embargo, su compromiso con su comunidad de seguidores le ha ocupado todo su tiempo y atención, ya que su objetivo principal es trabajar incansablemente por lo que ama y transmitir esa pasión a sus seguidores.

El compromiso de Silvy Araújo y Felipe Pino no solo es una celebración de su amor, sino también un recordatorio de que, a través de la perseverancia y la pasión, se pueden alcanzar grandes logros en la vida.