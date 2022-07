Viviana Meneses está viviendo su “sueño americano”

Si alguien sabe de trabajo duro, persistencia y dedicación es Viviana Meneses, una cartagenera que desde muy joven ha tenido clara la importancia de luchar por sus sueños, por muy lejanos que parezcan.

Esta cartagenera arrancó su recorrido como locutora a la edad de 18 años, cuando se ganó un concurso en una reconocida emisora nacional en Colombia.

“La emisora estaba buscando la voz femenina y yo me presenté. No tenía nada que perder. Finalmente me escogieron y fui muy feliz. Estuve dos años trabajando ahí, mientras alternaba mis estudios de Comunicación Social en la Universidad Javeriana. Con el tiempo, me dieron más espacio al aire. No solo hacía el ‘morning show’, sino que presentaba un programa en las tardes. Esto me llevó a cambiarme de universidad porque mi jornada laboral no me permitía estudiar. Todo fue con mucho sacrificio”, asegura Viviana. Lea aquí: Video: critican a Maluma por no saber bailar reguetón

Se empezó a correr la voz de una locutora cartagenera muy ‘pila’, al punto que la emisora de la competencia se interesó por ella, razón por la cual hizo parte de la radio más romántica en Colombia, aunque decidió darle un giro a su carrera y dedicarse de lleno a las relaciones públicas.

“Fui de las primeras PR que incursionó en la industria del reguetón. Estuve trabajando con Reykon y Maluma. Fue una gran experiencia que me llevó a cumplir muchos sueños. Entre ellos, viajar a los Estados Unidos, país que me ha acogido, sin planearlo, desde hace 11 años”, añadió.