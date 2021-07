“Vivo de milagro”: Willie Colón revela impactantes detalles de su accidente

“Ya me puedo levantar solo y puedo caminar, pero no solo, todavía necesito ayuda”, confesó.

Sobre cómo sucedió el accidente, el salsero dijo que “ellos iban por la vía cuando el vehículo rozó contra la parte derecha de un puente, y que una señora que iba detrás le contó que el carrito que llevaba remolcado brincó en la carretera”.

Agregó que “perdió el control y el impacto los lanzó contra la barrera de cemento que divide los cuatro carriles de la vía, y fue ahí cuando el vehículo se precipitó al vacío”.

“Yo estaba sangrando profusamente, y casi se me quitó todo... el cráneo. Lo tenía abierto. Ella vino y empezó a tratarme. Puso un paño y aguantó la sangre, me hizo preguntas, y si no fuera por ella yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, aseguró.

Tanto la familia como amigos cercanos de Colón califican el hecho como “un milagro”. Ahora, esperan que se recupere del todo muy pronto en su residencia en Nueva York.