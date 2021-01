¿Volvería Sara Uribe con Fredy Guarín? Ella misma responde

Con mucho hermetismo han querido manejar su ruptura la presentadora Sara Uribe y el futbolista, Fredy Guarín. Cuando ambos decidieron contarle al mundo lo enamorados que estaban, una lluvia de críticas les cayó encima, todo esto porque Guarín estaba comprometido con Andreina Fiallo.

Cuando finalmente decidieron empezar una vida nueva juntos en Brasil, todo indica que las cosas no salieron muy bien, por eso la ex Protagonista de Nuestra Tele regresó a vivir a Colombia. Desde aquel entonces muchos se preguntan si habían terminado y cuáles habrían sido las razones por las que ya no está con el deportista.