¿Volvió al porno? Esto se sabe sobre la decisión de Amaranta Hank

“Puede que me retire del todo o vuelva en uno o cinco años”, fue el mensaje que dio Alejandra Omaña, más conocida en la industria pornográfica como Amaranta Hank, luego de anunciar su retiro de las pantallas a mediados de julio del 2019. Lea aquí: Actriz porno Amaranta Hank, acosada por conductor de InDriver en Cartagena

La también periodista comentó en aquel momento que ya no se sentía cómoda grabando: “No ocurre lo mismo que antes que llegaba muy emocionada al rodaje, ahora lo veo un poco más ajeno. (...) No lo disfruto y ya me lo estoy tomando como un trabajo, pero no quería eso. Obvio, es un trabajo, pero yo lo quería como un hobby y que significara que yo estuviera feliz”, dijo.