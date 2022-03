We On Music: una disquera en Miami en busca de artistas cartageneros

Un apasionado de la música, la composición y el entretenimiento. Así es Arnovi Martínez, un cartagenero que desde los 14 años vive en Miami, Florida y se dedica a la búsqueda de talentos.

El joven, de 26 años, estudió negocios de música y mercadeo digital y actualmente es el productor ejecutivo de We On Music, su empresa, donde tras bambalinas se encarga de la producción de los artistas, desde la creación de sonidos y estrategias hasta la comercialización de la música. (La mujer tras las grandes producciones que se graban en Cartagena)

“La música siempre ha sido parte de mi vida. Comencé a escribir canciones alrededor de los 13 años por influencia de un amigo de infancia del barrio que hacía rap. A los 17 comencé a producir mis propias canciones porque no conocía ningún productor”, explicó Arnovi.

Agregó que “al pasar de los años empecé a trabajar como productor en mi tiempo libre independiente, colaborando con diferentes artistas en Miami. He compartido estudio con grandes de la industria, lo cual me ayudado a aprender de ellos”.

El anhelo de Arnovi no paró ahí. Siempre pensó en grande, sin olvidarse de aquellos talentos con los que creció en su ciudad y con las enormes ganas de aportar su granito de arena a sacar adelante las carreras musicales de aquellos que carecían de oportunidades para ello. Así fue como se jugó su mejor carta: We On Music.