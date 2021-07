Wentworth Miller, actor de ‘Prison break’, anuncia que es autista

El actor sorprendió a sus seguidores con un duro relato sobre cómo ha tenido que convivir con los trastornos del espectro autista, asegurando que no es “nada fácil”.

“Como todo el mundo, la vida en cuarentena me quitó cosas. Pero en el silencio / aislamiento, encontré regalos inesperados. Este otoño se cumple 1 año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo. Precedido de un autodiagnóstico. Seguido de un diagnóstico formal”, expresó Miller.

Agregó que “fue un proceso largo y defectuoso que necesitaba una actualización. Soy un hombre de mediana edad. No un niño de 5 años. Digamos que fue un shock. Pero no es una sorpresa”.

Finalmente, el actor advirtió que no quiere correr el riesgo de convertirse “de repente en una voz fuerte y mal informada en la habitación”, asegurando que históricamente se ha hablado “por” la comunidad autista.

“También quiero decirles a las muchas personas que consciente o inconscientemente me dieron ese toque extra de gracia + espacio a lo largo de los años, me permitieron moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, ya sea que sea así o no. tenía sentido para ellos ... gracias. Y para aquellos que tomaron una decisión diferente ... bueno. La gente se revelará a sí misma. Otro regalo”, puntualizó.

Cabe recordar que Miller, de 49 años, es reconocido gracias a que en 2005 interpretó a Michael Scofield en el éxito de Fox, ‘Prison Break’. Su personaje era conocido por tener una serie de tatuajes en la parte superior de su cuerpo que tomaban hasta cuatro horas de maquillaje para su elaboración.