Will Smith reapareció en viaje espiritual a La India

Will Smith nunca habría pensando que una bofetada le cambiaría la vida tan rápido. El actor no ha dejado de ser tendencia desde que golpeó a Chris Rock en los Premios Óscar, luego de que este hiciera una broma a Jada Pinkett Smith.

Después de que se dijo hace casi un mes que Will habría entrado a una clínica de rehabilitación para tratar su ira y depresión, ahora el actor fue visto en el aeropuerto de Mumbai junto a su familia, incluida la actriz.