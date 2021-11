Will Smith y la inesperada confesión que preocupó a sus fans

Para nadie es un secreto que Will Smith es uno de los personajes de Hollywood más queridos del público, y aunque el actor se caracteriza por su buen humor, talento en la actuación, el baile y el canto, no todo ha sido color de rosa en su vida. (Lea aquí: Will Smith publicará su biografía en noviembre)

Will Smith: The Best Shape of My Life, es el nombre del documental del que el popular Princípe del rap ya presentó un adelanto donde dice que “esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, dice Will, pero no muestra imágenes exactas del instante, por lo que sus seguidores tendrán que esperar un poco más para conocer más de cerca este difícil capítulo de la vida de Smith.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, comentó el actor. (Lea también: Will Smith hará negocio con su nueva apariencia física)

Agregó que “estoy escribiendo mis memorias y exponiendo mi vida y muchas cosas que la gente no sabe sobre mí, estoy a punto de enseñarle al mundo lo poco que sé sobre mí mismo”.

Hasta el momento, Will no reveló la fecha de estreno de su documental, pero con el adelanto logró generar revuelo en redes, donde sus fanáticos ya esperan ansiosos ver el proyecto.

Cabe recordar que el actor estadounidense publicará su primer libro de memorias el próximo 9 de noviembre con el título de “Will”.

Smith ha colaborado con el escritor Mark Manson, autor del superventas “The Subtle Art of Not Giving a Fuck”, para redactar su biografía, que ha llevado dos años de trabajo, según confirmó él mismo en una publicación de Instagram.

Aquí el adelanto, que ya alcanza más de 1 millón de reproducciones.