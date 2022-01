William Levy anunció su divorcio en Instagram, pero se arrepintió

Mientras unos se comprometen otros se separan. (¿Carlos Torres se casa? Una foto sería la prueba)

Este viernes, el actor William Levy se convirtió en tendencia y no precisamente por alguna foto sexy sino por su situación sentimental.

A través de sus historias, Levy reveló que se divorciará de su esposa Elizabeth Gutiérrez después de 19 años juntos, sin embargo, minutos después eliminó la publicación, lo que dejó confundido a más de uno.

Pese a esto, varios portales internacionales lograron capturar la imagen en la que Levy decía: “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”.

La historia eliminada, fue reemplaza por otro mensaje en el que el actor hacía referencia a nuevos comienzos, por lo que es claro que podría estar a punto de separarse.

“I’m ready for the new chapter in my life’ (estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida), dijo el protagonista de la nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’.

El tema ha generado dudas, pues algunos dicen que el actor habría sido víctima de hackeo, mientras que otros aseguran que la pareja no estaría pasando por su mejor momento.