Xtigma quiere consolidar su nombre en la escena musical local

“Son muy altas, ya que es un ritmo que nunca había hecho: afrobeat y la gente misma me ha hecho saber que es muy prometedora esta canción. La vibra que me dejan es los comentarios acelera mi corazón, día tras días me dicen que con esta canción me voy a pegar, que esta sí es la canción correcta, entonces todo eso me hace creer que pueden suceder muchas cosas buenas para mí y mi carrera”, dice lleno de entusiasmo el talentoso Xtigma, que con orgullo le presenta a Cartagena y al mundo su más reciente sencillo titulado ‘Tonight’. La canción lo tiene todo para ser un verdadero hit no solo por su letra sino por su pegajoso ritmo.