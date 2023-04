“Ya no creo en el amor”, Taylor Swift y Joe Alwyn terminan su relación

Recientemente se ha vuelto tendencia en redes el hashtag “Ya no creo en el amor”, pero ¿Cuál es la razón? Según medios estadounidenses, considerada como una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento la cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn habrían dado fin a su relación de seis años.

Ambos habrían terminado su relación, informó en exclusiva el medio Entertainment Tonight (ET), quien aseguró que se separaron “amistosamente” desde hace unas semanas. (Le puede interesar: Esta ha sido la evolución de Taylor Swift en los Premios Grammy)

“Yo quiero creer que la ruptura es solo un rumor, pero también recuerdo que Joe no le ha dado like a ningún post de Taylor (cuando antes reaccionaba a los 5 segundos)”; “Taylor y Joe han roto, ya no creo en el amor”; “Sin más por decir me salgo de redes, ya no creo en el amor”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.