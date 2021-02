¡Ya no la esconde! Ex de Andrea Valdiri presenta a su nuevo amor

Con dedicatoria incluida

Por medio de sus historias, el cantante Lowe León compartió una instantánea al lado de quien es su nueva pareja. Hasta el momento se desconoce su nombre. La fotografía fue compartida con dedicatoria incluida. “Voy a resumirte: eres mi amor y mi templo de paz”, se lee en el mensaje. Además Lowe agregó la canción ‘De otro planeta’ de Churo Díaz, confirmando así que está emocionado con esta nueva relación.

Por el momento Andrea Valdiri no se ha referido a este incómodo momento pues estuvo concentrada en responder a un polémico mensaje que compartió otro de sus ex, David Sierra. “Por ahí están hablando mucho de mí. En mi casa me enseñaron a no hablar de mujeres pero ps tocará empezar a hablar también secreticos de un personaje que se cree ‘apoteósica y millonaria”, escribió en sus redes sociales.

Por supuesto, la ‘influencer’ no se quedó callada y respondió a través de sus historias. “No puedo creer que después de tanto tiempo, después de, salgan a hablar de una persona, a darle puñaladas y en combo y en manada que no es lo mismo, comandado por uno. No utilices los seguidores que tienes para hundir a alguien”, manifestó Valdiri a través de una serie de videos.