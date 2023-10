“Ya no tomo, el pastor me regaña”: Ana del Castillo habló de su vida actual

“Ya no tomo, el pastor me regaña, me dice ‘cuidado, Ana, vas a empezar a tomarte tus traguitos’, ahora solo tomo vino. La verdad es que uno no rinde, porque lo que uno quiere es disfrutar del licor, pero ya no es mi vida, y me da como el guayabo moral de tanto esfuerzo para volver a tomar, no, no estoy en eso”, compartió Ana en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión.

La artista explicó que ahora solo consume bebidas alcohólicas en ocasiones especiales, como reuniones familiares, celebraciones y eventos con su círculo social más cercano. Esta decisión se ha convertido en un compromiso personal para enfocarse en sus proyectos personales así como en sacar adelante su carrera.

Ana del Castillo reconoció que el alcohol había tenido un impacto negativo tanto en su vida personal como en su carrera, por lo que decidió alejarse de ese entorno y concentrarse en su crecimiento como artista.