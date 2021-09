Yalitza Aparicio, modelo de reconocida marca de moda

Será muy Prada, pero discúlpame, no, no y no”.

Comentario en redes.

Aquellos mensajes no fueron los únicos que recibió la mexicana. Aquí otros comentarios que criticaron su vestuario: “Será de la marca, pero no me gustó”, “Nada en contra de tu persona, pero el vestuario es horrendo” y “Será muy Prada, pero discúlpame, no, no y no”.

Según el sitio de la marca, el bolso que lució Yalitza Aparicio está elaborado en cuero y tiene un valor de más de 3 mil dólares.