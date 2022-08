Yeferson Cossio habló de su relación con Aída Victoria: “No valió la pena”

Aunque lo negaron, Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio sí tuvieron una relación, pero el idilio no duró mucho. (La prueba de que Yeferson Cossio estaría saliendo con Aída Victoria)

Precisamente, esta semana el influencer se refirió a ese romance y contó qué pasó con la barranquillera, con quien se le vio muy amoroso tras su ruptura con Jenn Muriel.

En un principio se creyó que era un montaje para ganar seguidores, pero después se rumoró que los famosos sí mantenían una relación, sin embargo, fueron pocos los días que duró el noviazgo, por lo que sus seguidores siguen preguntándose qué sucedió.

Ante esto, Cossio decidió responder, afirmando que quien se alejó de la creadora de contenido fue él y que ahora se arrepiente de haber estado con ella, pues no era el momento.

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento. No me siento bien hablando de ella ni de ninguna persona con la que me haya metido. Todos somos diferentes, pero si ponemos en una balanza lo que viví, lo que perdí, lo que yo creía que podía vivir, no valió la pena ni un 1%. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado”, expresó.