Yeison Jiménez contra la humanidad: “somos un mundo perdido”

El cantante, que ha estado muy activo en sus redes sociales, compartió su historia de vida cuando no tenía muchas posibilidades económicas como ahora, por lo que siente las realidades sociales que vive el país y aseguró que el mundo está vuelto m*rd*, arremetiendo contra el presidente Petro por la delincuencia común en el país y la situación que se vive en el medio oriente. Lea aquí: “Para los dolidos”, se unen Yeison Jiménez y Nanpa Básico

En estos momentos se encuentra de gira por la ciudad norteamericana Nueva York y en medio de tanto revuelo internacional por la guerra entre Israel y Palestina, Yeison se tomó un momento para hablar de la lamentable situación y compartió una fotografía de una niña llorando con sangre en su rostro y escribió: “Niña en Gaza llora al no encontrar a su madre”. Lea aquí: El duro relato de la esposa de Yeison Jiménez al perder un bebé

Si bien, Jiménez contó que seguirá en el mundo de la música popular por unos años más, para luego retirarse y servirle a Dios a través de su voz; no obstante, está enfocado en dejar una marca en el género y terminar con una gran carrera artística conquistando a Colombia y otros países del mundo.

Manifestó que no se podía dormir sin antes dar su opinión ante el tema: “Siento mucha rabia y dolor por lo que está pasando, que me duele, este mundo está vuelto mi$rd&”. Y destacó que no entiende como personas pueden tomar decisiones sin medir las consecuencias y las repercusiones que traerá a millones de personas.