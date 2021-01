Yeison Landero mantiene viva la tradición musical de San Jacinto

Rodeado de tradición, música y acordeón. Así creció Yeison Landero, mejor conocido como el ‘Heredero de la cumbia’, en homenaje a su abuelo Andrés Landero, recordado como el “Rey de la cumbia” y el “Rey vitalicio del Festival de la Leyenda Vallenata”.

Gracias al talento que heredó de su abuelo, quien fue su maestro y el que le enseñó a interpretar su música y aprender de este hermoso arte, Yeison ha podido seguir este legado musical, que lo ha llevado a ser reconocido a nivel nacional e internacional.

Cuando tenía 7 años, fue elegido heredero del legado de su abuelo. “Mi abuelo me compró un acordeón y me enseñó a tocar. Muchos de mis primos se pusieron celosos y quisieron que les enseñara a ellos también; pero les dijo que no. Me dejó su legado musical en vida, y cuando murió me dejó su acordeón”, explica Yeison.

Hoy, Yeison reúne varios de los éxitos de la obra musical de Andrés Landero en un álbum que titula ‘Landero vive’, dejando claro que la cumbia tradicional de San Jacinto sigue viva a través de su música.

En este álbum no solo incluye temas de su abuelo sino también de su autoría. ‘Noche de cumbia’, ‘La época de oro’, ‘Manojo de vela’, son algunas de las canciones que hacen parte de este álbum.