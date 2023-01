Yina Calderón confesó por qué le caen mal Paola Jara y Jessi Uribe

La empresaria de fajas confesó que no se lleva bien con los cantantes de música popular, en especial con Paola Jara y Jessi Uribe. A través de una entrevista para la emisora Tropicana, Yina confesó la razón por la que no le cae bien la pareja de artistas populares. (Lea también: El mensaje que da a entender que RBD sí incluiría a Medellín en su gira)

Agregó que: “Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha (Paola) le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad”. Finalmente sentenció diciendo “Vi a esa mujer (Sandra) llorando y vuelta mi... me pongo a pensar; Si yo tuviera cuatro hijos, estoy con un ‘man’ en las buenas y en las malas, viene otra y ella sabía que era casado. Me chocan las mujeres así”.

Por otro lado, también habló de su relación con algunos influencers famosos. “De una manera muy respetuosa, yo no la voy con ninguno: ni con Cossio, ni con Valdiri, ni con ‘La liendra’... no sé si la del problema entonces soy yo. Pero entre todos, la que menos mal me cae siento que es ‘Epa Colombia’ porque siento que tiene cosas parecidas a mí como el sector de donde venimos y cómo nos ha tocado en la vida”, mencionó la también DJ. (Lea también: Camilo y Evaluna aclaran polémica por crianza de Índigo y crisis matrimonial)

“Ella era amiga mía hace algunos años, pero ella hoy me sonreía y al otro día hablaba mal de mí en redes, entonces yo no entendía y dije: ‘Ella está loca’, hasta que entendí que ella es de otro mundo, ni siquiera tiene la culpa de lo que le pasa”, puntualizó.

Como era de esperarse, las declaraciones de Calderón tuvieron opiniones divididas en redes. Algunos defendieron a la empresaria, mientras que otros la criticaron.