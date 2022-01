Yina Calderón, internada de urgencia tras complicaciones por cirugía

Tal y como lo dijo la madre de Calderón, no es la primera vez que ella pasa por el quirófano, pero nunca había tenido complicaciones tan serias, hasta ahora que tuvo problemas para respirar, por lo que fue hospitalizada.

Zac Efron volvió a causar revuelo por su irreconocible cambio de look

Zac Efron volvió a causar revuelo por su irreconocible cambio de look

“Estoy un poquito triste porque Yina se me enloqueció. Se le dio por sacarse dos costillas. Eso es una operación muy riesgosa, aunque estará en manos de muy buenos médicos, pero es riesgosa. Además, son más cirugías las que se va a hacer, por eso le pido a las personas que la queremos... poner una velita o hacer una oración, para que todo salga bien. O vayan al perfil de ella y escríbanmele que no se haga eso, que eso es muy duro”, dijo la mamá de la empresaria, días antes de que esta se realizará la cirugía. (Mamá de Yina Calderón sobre sus cirugías: “Se me enloqueció”)

Hasta el momento no se conocen más detalles de la recuperación de la influencer, pero sus seguidores esperan que sea ella misma la que envíe un parte de tranquilidad.

Cabe recordar que el médico de Yina, Andrés Amariles, compartió en su perfil de Instagram dos fotos en las que muestra lo que se hizo Calderón en su cuerpo.

En las imágenes del antes y después se logra apreciar que la empresaria de fajas quedó con una cintura bastante reducida y un abdomen más plano.

“Estamos hablando del resultado de la vida, antes y después inmediato, realizamos un cambio corporal tan extremo como mi paciente lo quería”, refiriéndose a Calderón.

Finalmente, manifestó que si todo sale correctamente, Yina podrá mostrar parte de los resultados de su operación, sin embargo, será hasta dentro de aproximadamente un año que, según expertos, se va a notar el cambio final. (Yina Calderón confesó que se hará 10 cirugías para ser la ‘Barbie humana’)