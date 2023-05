Yina Calderón pide ayuda al padre Chucho por un demonio que la “acosa”

“Imagínese que voy para donde el padre Chucho. Le voy a caer a la iglesia, lo vamos a ir a buscar... Esto es raro, extraordinario. Yo sé que a los oídos de ustedes va a sonar a que ‘esta vieja está loca’. Imagínate que me salgo del cuerpo, me sacó por la ventana y me llevó a volar. Esto es serio (...) Estaba durmiendo con mi novio y se me subió. Siento que estoy despierta, pero no me puedo mover. Pero esta cosa que se me sube me empieza a manosear. Normalmente, empiezo a orar, hago el credo y eso me sirve mucho. Pero esta vez me salí de mi cuerpo, veía a mi novio y a mí misma durmiendo. Luego nos salimos por la ventana de mi casa volando. Pasaba por encima del spa que estaba cerca de mi casa, cuando de repente dimos muchas vueltas y me desperté (...) Lo mío ya es avanzado”, relató la DJ.