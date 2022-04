Yina defiende a Epa Colombia tras polémica en boda de Andrea Valdiri

En la noche del martes, Epa publicó en sus historias de Instagram un video hablando con una de sus amigas por celular mientras expresaba su dolor llorando y le contaba que necesitaba apoyo emocional en esa situación, pues lo que pasó le duele y la tiene súper afectada, pues no entiende por qué “tratan mal” a su novia, y afirma que “ella no tiene la culpa”.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, protagonizó una de las polémicas más sonadas en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, que se celebró el pasado 16 de abril en Barranquilla... Al parecer, la invitación al matrimonio Epa solo tenía un cupo, pero ella, supuestamente, se llegó a la celebración junto a su nueva novia: Karol Samantha, acto que habría disgustado a la Valdiri; incluso, se rumora que la barranquillera estuvo a punto de no dejar entrar a Epa a su matrimonio. Epa, al parecer, tuvo que pedirle perdón y no fue sino hasta una hora después de su llegada que la dejaron ingresar junto a su pareja.

“Pues, la verdad, yo pienso que cuando uno hace una fiesta, uno no se puede poner de chichipato ahí, que no, que vaya solo. ¡No!, siempre lo invitan a uno más un acompañante y pues ella puede llevar al que se le dé la gana, ¿no?, porque uno puede llevar a quien se le dé la gana. Entonces yo pienso que pues yo no sé cuál es el show”, afirmó Calderón.

Ante esto, los cibernautas no demoraron en hacer sus apreciaciones sobre el comentario de Yina: “Alguien que me le haga el favor de informarle a mi querida Yina que cuando uno organiza su matrimonio uno específica si es un solo puesto, dos o lo que la persona quiera, pero eso se respeta porque es protocolo y etiqueta. Adicional, cada plato cuesta, ¿cómo es posible que yo invite a alguien y esa persona de su forro quiera llevar a alguien que a parte no conozco? Eso me parece una falta de respeto”, “A ella sí le gusta estar dando opiniones en tema que nada tiene que ver. De verdad le gusta solo estar en el ojo de la polémica para que no se olviden de ella, de verdad que ya aburre”, fueron unos de los comentarios que hicieron los cibernautas en las redes sociales.

Cabe aclarar que Andrea Valdiri hasta la fecha no se ha pronunciado a respecto.