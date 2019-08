“Yo me he descubierto sintiéndome culpable por no ser joven”: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco se convirtió en tendencia este jueves gracias a su más reciente columna denominada “Vieja”, publicada en el periódico El Tiempo.

En el escrito, la actriz y presentadora hace una contundente reflexión sobre la vejez especialmente en las mujeres, partiendo desde su caso como celebridad.

Margarita sostiene que “en la sociedad colombiana de machos y reinas, la mujer catalogada como bella durante su juventud debe sentir vergüenza de su vejez”, haciendo alusión a las críticas que ha recibido por los cambios de su cuerpo a pesar de que se dedica al ejercicio y mantiene una vida saludable.

Sigue su escrito diciendo que: “Perdonar el tiempo en la cara y en el cuerpo de una mujer ni siquiera es un reto para este pueblo desesperanzado, y menos si ese cuerpo y esa cara fueron carne de consumo para sus fantasías de telenovela”, dijo Margarita Rosa de Francisco.

Agregó que a sus 54 años, le cuesta trabajo aceptar los cientos de cambios que ha tenido su cuerpo y a los usuarios que se dedican a lamentarse porque la ven vieja.

“Me conmueven aquellas personas que me lo gritan [que se está envejeciendo] con esa frustración infantil, como si yo, que me despierto conmigo misma y me miro al espejo todos los días, no me diera cuenta”, comentó.

La recordada presentadora del Desafío admite que su cuerpo “ha sido una construcción destinada a ser validada por otros, y no un objeto de apropiación. Hoy, cuando ya no siento esa obligación, no sé muy bien qué hacer con lo que está quedando de él, pues lo siento ajeno y lejos de mí”. Además, aseguró que ha sentido la necesidad de pedir perdón por estar envejeciendo.

Aunque se refiere a hombres y mujeres en la vejez, la reflexión está principalmente dirigida a las mujeres que superan los 50 años.

“A la mujer se la desnaturaliza al mismo tiempo que se le exige vivir de acuerdo con lo natural. Lo natural va cambiando según lo que conviene políticamente, parece. El cuerpo de la mujer siempre ha sido un campo minado; la ley no sabe por dónde pisar, y yo, que ahora lo estoy andando por caminos desconocidos, tampoco”, finalizó su columna la reconocida ‘Caponera’ de los colombianos, que hoy se dedica a mantener su cuerpo saludable con mucho ejercicio y alimentos sanos.

Cabe mencionar que el escrito completo de Margarita Rosa se puede encontrar en la edición de este 1 de agosto del diario El Tiempo.