‘Yo me llamo” vuelve a las pantallas : ¿quiénes serán los jurados?

Amparo Grisales es uno de esos jurados. La modelo, actriz y reconocida en el mundo del entretenimiento ha asegurado que el tercer jurado de ‘Yo me llamo’ en su edición 2023, es el cantante de música popular Pipe Bueno, quien también es pareja de la reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W, quien comenzó su carrera haciendo vídeos para redes sociales y hoy es potencia a nivel nacional como una de las más recordadas y reconocidas en el medio.

‘Yo me llamo’ es uno de los tantos programas que se emiten en la televisión colombiana en horas de la noche. Este certamen consiste en que los participantes se hacen pasar por distintos cantantes y artistas y los imitan con la intención de ganarse el premio mayor y el reconocimiento a nivel nacional. Todo parece indicar que la versión 2023 está en camino y desde ya se están especulando cuáles serían los jurados, quienes tomarán decisiones con respecto a los participantes.

“Esta vez va Pipe Bueno, él estuvo dos temporadas anteriores y es divino”, fue lo primero que dijo la estrella de la televisión colombiana en la citada fuente. Andrés Felipe Giraldo Bueno, ese es el nombre real del cantante que está confirmado para ser parte de ‘Yo me llamo’ en su edición 2023 y que ya estuvo en ese puesto en las temporadas 2017 y 2018. Es importante precisar que luego de que se confirmará quiénes serán los jurados de la nueva temporada del programa, la actriz se mostró conforme con la elección de sus compañeros. Lea aquí: Amparo Grisales: esta sería la millonaria suma que cobra en ‘Yo Me Llamo’

Ahora, el reto de los tres será encontrar a los dobles perfectos a los artistas musicales de todas las épocas. Amparo Grisales aseguró que no duda en que lograrán cosas importantes, pues sabe que entre Pipe Bueno, ella y César Escola, siempre hubo una gran conexión a la hora de elegir a los participantes que pasen de rondas en los shows y audiciones que se hacen en las distintas ciudades de Colombia.

“Con solo mirarnos, a veces ya matamos el diablo, decimos las cosas al tiempo, nos reímos, siempre con mucho amor y humor. Yo siempre busco aportar con mi opinión, que me consientan mis compañeros, porque las mujeres que no somos feministas nos volvimos minoría. Las mujeres quieren piropos, quieren rosas, esa seducción bonita”, puntualizó la famosa actriz de series o novelas como el Cartel de los Sapos. Lea aquí: El imitador de ‘Yo me llamo’ que cayó en depresión porque su novia lo dejó

Se especula que la edición 2023 de ‘Yo me llamo’ llegará a los hogares del país cuando finalice la presente edición del Desafío The Box,