Young F se estrena en la música norteña junto a Marco Beats

El artista cartagenero Marco Beats lanza su nuevo sencillo titulado ‘Desde que llegaste a mí’, un tema en colaboración con el reconocido cantante de champeta Young F. Con esta canción, los artistas quisieron darle un concepto mexicano a su música para así manejar una línea internacional.

En esta nueva propuesta, los artistas cartageneros le cantan al desamor. Marco Beats es un Músico graduado de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar que decidió retomar sus proyecto musical con este nuevo sencillo. Según Marco, sus composiciones no están relacionadas con la realidad de su vida, pero sí trata de recordar algunas situaciones que lo hacen inspirarse y escribir sus letras.

“La idea de la canción es principalmente establecer mi carrera como solista en Cartagena, pero realmente los límites no los ponemos nosotros, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no somos personas de poner topes, simplemente trabajamos en medio del fluir de los que sentimos que es propicio para el momento y la realidad musical de la ciudad”, dijo Marco Beats.