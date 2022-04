Your Mom & Us y Francos llegan con ‘Tsunami (Uh Na Na)’

Tsunami (Uh Na Na) es el nuevo sencillo de Your Mom & Us y Francos, una historia de conquista entre jóvenes adolescentes en la quelos artistas tratan de enamorar a dos mujeres, no sin antes advertirles que viene hacia ellos “un tsunami” que los alejará de ellas, haciendo que las olviden. Exponiendo en su letra el típico caso en el que el hombre conquista a la mujer, pero después de lograrlo, le confiesa que no quiere nada serio con ella.

La canción fue producida por Diego Gutierrez “Dieguish”, quien es líder del proyecto Your Mom & Us, productor musical y DJ barranquillero; enfocado en música urbana, pop y música electrónica. Las grabaciones se llevaron a cabo en los estudios de su sello (ReefSounds Co.) y la mezcla y masterización estuvo a cargo de Federico Blandón “Mono Estéreo”. Lea aquí: Juandas llega con su nuevo sencillo ‘Sin usted’

Tsunami (Uh Na Na) reúne una variedad de influencias musicales, tales como: El pop y rock internacional por medio de la guitarra eléctrica grabada por Diego Gutierrez “Dieguish” (integrante de Your Mom & Us) junto con el sabor caribeño del Dancehall y el Reggaeton e influencias del Afrobeat y Moombahton, creando así un particular Dancehall electrónico.