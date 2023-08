Zendaya recuerda a Angus Cloud: “Las palabras no son suficientes”

La actriz estadounidense Zendaya recordó este martes a Angus Cloud, su compañero de reparto en la serie “Euphoria” (HBO), que falleció ayer a los 25 años, con una publicación de Instagram en la que expresó que “las palabras no son suficientes” para describir al malogrado intérprete. Lea: Hallan muerto a famoso actor de Euphoria y de video de Karol G

“Las palabras no son suficientes para describir la infinita belleza de Angus. (...) Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus cálidos ojos amables y su brillante sonrisa, o de escuchar sus contagiosas carcajadas. Sonrío ahora solo de pensarlo”, escribió.

La ganadora de dos Emmy por su papel de Rue Bennett en el drama para adolescentes “Euphoria” continuó su emotivo mensaje asegurando que Cloud “podía iluminar cualquier habitación en la que entrara”.

“Sé que la gente utiliza esta expresión a menudo cuando habla de sus seres queridos. (...) Pero déjenme decirles que él era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo así. Por toda la luz sin límites, el amor y la alegría que siempre consiguió darnos”, añadió la también protagonista de “Spider-Man: No Way Home”. Lea: Muerte de su papá, sobredosis, momento difícil, ¿de qué murió Angus Cloud?