Zharick León reapareció en redes con sensuales fotos

Zharick León, Rosario Montes en la novela, es una de las actrices que no aparecen con frecuencia en la web, por lo que este fin de semana sorprendió a más de uno con sus publicaciones. (Lea aquí: ¿Qué pasó con Zharick León tras su paso por ‘Pasión de Gavilanes’?)

Desde que empezó nuevamente ‘Pasión de Gavilanes’ no han parado de ser tendencia sus actores, su música y todo lo relacionado con esta exitosa producción.

La cartagenera no solo fue tendencia por esa imagen sino también por otros donde aparece muy sexy y con poca ropa, despertando suspiros en más de uno.

Aunque a León no la hemos vuelto a ver en la televisión porque prefirió dedicarse a su familia, las pocas veces que aparece en sus redes deja boquiabierto a sus seguidores que cada noche la ven cantar en Pasión de gavilanes por Caracol Televisión.

“He hecho poquitas cosas, trabajo y propuestas protagónicas no me han faltado, sino que eso implica estar trabajando de lunes a sábados, incluso festivos, y es sacrificar ese tiempo con mi familia y mis hijos, lo que para mí es tan importante y valioso. Me volví muy selectiva en cuanto a eso”, dijo la actriz en entrevista para el diario El Espectador.

Cabe recordar que Zharick León es una cartagenera de 45 años de edad, que ha tenido una larga carrera en la televisión colombiana, es madre de 2 hijos: Luciano Karpan y Levana Bonilla.