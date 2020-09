‘Zorrillo’ denuncia falta de apoyo para ir al Festival de Vallenato

Pues bien, ‘Zorrillo’ le expresó a El Universal el sinsabor que tiene pues por un lado no oculta su emoción por entrar a competir, pero revela que la situación económica que vive hace meses por la pandemia no le permite contar con los recursos económicos para costearse el viaje a Valledupar y es mucho mayor su frustración tras tocar la puerta de entidades como el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), donde no ha obtenido ningún tipo de respuesta. (Le puede interesar: José González, ‘Zorrillo,’ va por la corona de Rey Vallenato)

Acudió a los más cercanos

A principios de semana, José María González, ‘Zorrillo’, nos relataba su gran emoción de volver al Festival de la Leyenda Vallenata dado que en los últimos años había estado cerca de la final, en tres ocasiones había clasificado como semifinalista. En este 2020 y apoyado por decenas de seguidores, envió su video audicionando y en la tarde del martes recibió la notificiación de que debía tomar su acordeón y maleta para viajar con destino a Valledupar, donde se realizarán las rondas definitivas, con todos los protocolos de bioseguridad, para escoger al nuevo Rey Vallenato.

Antes su mente estaba enfocada en clasificar y ahora ya teniendo su cupo asegurado hay otra preocupación que lo invade: conseguir los recursos para viajar. ‘Zorrillo’ no es ajeno a la crisis que vive el gremio de músicos debido al COVID-19, por eso decidió acudir al distrito a través del IPCC.

“Le he escrito mensajes al alcalde y a la misma directora del IPCC y no he obtenido respuestas. Estoy buscando apoyo. Esto es un llamado para que nos ayuden porque el 29 de septiembre ya debo estar ubicado con mis músicos”, relata el acordeonero, que confiesa no limitarse a la ayuda de las entidades del Distrito y que ha empezado a tocar las puertas de amigos con empresa privada para que lo apoyen.

Contactamos al Instituto de Patrimonio y Cultura y desde la institución expresaron que “lamentablemente Ipcc no puede entregar recursos a dedo. Las personas deben postularse en las diferentes convocatorias para poder acceder a recursos”.

Aunque dejaron la puerta abierta asegurando: “Vamos a mirar alguna posibilidad de gestionar apoyo con algún patrocinador”. (Le puede interesar: ¿Qué ha sido de Zorrillo tras separarse de Mr. Black?)