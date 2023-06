Recetas de sushi, el plato que todos quieren preparar

Se ha convertido en una de las mejores opciones de comida saludable y su acogida está regida por todas las edades. El sushi es prácticamente un plato de moda que se quedó en el gusto general, porque a casi todas las personas les gusta la receta nipona.

Iwao Komiyama, chef con más de 30 años de experiencia en la cocina oriental, y una de las caras más emblemáticas del canal de televisión El Gourmet, presenta en su programa más reciente “Las recetas japonesas de Iwao” los sabores más auténticos y las recetas que heredó de su familia.

Además de enseñar múltiples formas de prepararlo, teniendo en cuenta la frescura y calidad de los ingredientes, así como la adecuada preparación y presentación, también sugiere consejos infalibles para sacarle el mejor provecho a la experiencia de deleitar un buen sushi.

Tips de Iwao para disfrutar del sushi

No mucha salsa. Aunque la soya es un acompañamiento estupendo con el sushi es importante no bañar la pieza que comamos. Iwao recomienda que sea máximo el 30% del bocado para que de ese modo la salsa no opaque el sabor de los ingredientes centrales.

El wasabi a un lado. Iwao recomienda que cuando se va a consumir se debe evitar añadirlo a todo el plato, solo se aplica a la pieza que se va a comer. Si se agrega al cuenco de la soya, es mejor dejarlo a un lado de éste para evitar que todas las piezas que se bañen en la salsa adquieran el sabor.

Siempre de costado. Iwao recomienda siempre pasar la pieza de sushi de costado, remojando el alga o el pescado que lo recubre.

Limpiar el paladar. Entre los pasos para comer sushi, es importante recordar que éste viene acompañado con una serie de tiras de jengibre que sirven para limpiar el paladar entre bocado y bocado, especialmente si está consumiendo makis de diferente sabor.