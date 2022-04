¿Y si preparamos un arroz con leche?

No todas las mujeres de mi corta familia eran avezadas en ese tipo de preparación, por lo que mi tía Marle, para no desentonar, se dedicaba a su único y no por eso menos apetecido postre, el arroz con leche, que con otros aditamentos toma nuevos aires y quienes no tienen tiempo o conocimiento en los más complejos, se pueden defender presentando sus versiones más fáciles.

Tal vez el producto que da más posibilidades de preparación es el arroz. Ese cereal interviene en el universal “arroz con leche”, que más que una ronda infantil, es la delicia que supera el número de preparaciones.

En todos los países existe una receta para el arroz con leche, y se supone que cada persona tiene su propia manera de presentarlo, porque además se le pueden adicionar frutas y otros dulces, dando como resultado un platillo tentador. Aquí la preparación de mi tía: